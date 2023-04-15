Руне — о матче с Рублёвым: в Австралии мне было совсем не весело играть против него

Датский теннисист Хольгер Руне, девятая ракетка мира, ответил на вопросы журналистов после матча с итальянцем Янником Синнером, в котором спортсмен из Дании одержал победу со счётом 6:1, 5:7, 5:7.
«Янник начал отлично, я должен был найти ресурсы внутри себя, чтобы изменить ход этого матча. Публика была замечательной, всегда приятно и весело играть в таких условиях и в такой атмосфере.
Конечно, в Австралии мне было совсем не весело играть против Андрея Рублёва, мне не повезло. Мы оба сыграли хороший матч тогда. За предыдущие встречи у нас счёт 1-1, и завтра я надеюсь выйти вперёд в счёте личных встреч и установить 2-1», — сказал Руне в интервью итальянскому изданию OA sport.
В воскресенье, 16 апреля, пройдёт финальный матч турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Хольгер Руне сыграет против россиянина Андрея Рублёва.
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