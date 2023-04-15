Украинская теннисистка Марта Костюк обручилась

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась в соцсетях счастливой новостью – спортсменка обручилась и выходит замуж. Избранником Костюк стал молодой человек по имени Георгий, который занимается финансовым трейдерством. В соцсетях девушка опубликовала фотографию, на которой находится в крепких объятиях любимого, а на безымянном пальце сверкает кольцо. Согласно геотегу фото сделано в Киеве.
Фото: Личный архив Марты Костюк
20-летняя Костюк занимает 38-е место в рейтинге WTA. В 2023-м она выиграла турнир в Остине, в финале обыграв россиянку Варвару Грачёву – 6:3, 7:5. После матча украинка не пожала руку россиянке, а потом поступила так же и после поражения от Анастасии Потаповой (1:6, 3:6) на турнире в Майами. Костюк не раз выступала за отстранение российских теннисистов от участия в международных соревнованиях.
- 16 апреля 2023
-
00:57
- 15 апреля 2023
-
23:57
-
23:24
-
22:49
-
21:03
-
21:03
-
20:24
-
19:59
-
19:45
-
19:30
-
19:03
-
17:47
-
17:31
-
16:59
-
16:57
-
16:36
-
16:32
-
16:28
-
15:58
-
15:48
-
14:49
-
14:18
-
13:58
-
13:34
-
13:20
-
12:34
-
11:58
-
11:44
-
10:53
-
10:47
-
10:31
-
10:17
-
09:57
-
09:49
- 14 апреля 2023
-
23:04