Украинская теннисистка Марта Костюк обручилась

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась в соцсетях счастливой новостью – спортсменка обручилась и выходит замуж. Избранником Костюк стал молодой человек по имени Георгий, который занимается финансовым трейдерством. В соцсетях девушка опубликовала фотографию, на которой находится в крепких объятиях любимого, а на безымянном пальце сверкает кольцо. Согласно геотегу фото сделано в Киеве.

Фото: Личный архив Марты Костюк

20-летняя Костюк занимает 38-е место в рейтинге WTA. В 2023-м она выиграла турнир в Остине, в финале обыграв россиянку Варвару Грачёву – 6:3, 7:5. После матча украинка не пожала руку россиянке, а потом поступила так же и после поражения от Анастасии Потаповой (1:6, 3:6) на турнире в Майами. Костюк не раз выступала за отстранение российских теннисистов от участия в международных соревнованиях.