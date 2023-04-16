Рублёв объяснил, почему написал слово «извините» на камере после матча с Фритцем
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Российский теннисист Андрей Рублёв объяснил, почему написал на камере слово «извините» после полуфинального матче с Тейлором Фритцем на турнире в Монте-Карло. Встреча завершилась победой россиянина со счётом со счётом 5:7, 6:1, 6:3.
«Я не знаю. В тот момент у меня не было идей в голове. Я не хотел повторять то, что писал, поэтому просто написал «извините», потому что не знал, что писать», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.
В финальном матче турнира Рублёв встретится с датчанином Хольгером Руне, который в своём полуфинальном матче обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:1, 5:7, 5:7.
Финальный матч между Рублёвым и Синнером состоится 16 апреля.
Общий призовой фонд турнира в Монте-Карло составляет €5,7 млн.
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