Андрей Рублёв — Хольгер Руне: во сколько финал Монте-Карло, где смотреть матч

В воскресенье, 16 апреля, пройдёт финальный матч турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В нём сыграют российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Дании Хольгер Руне. Поединок пройдёт на центральном корте и начнётся ориентировочно в 14:30 по московскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на Tennis TV. В свою очередь, «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Хольгер Руне в финале «Мастерса» в Монте-Карло.
По личным встречам у будущих соперников паритет — оба выиграли по одному очному противостоянию.
В турнире серии «Мастерс» в Париже осенью 2022 года Руне обыграл Рублёва в третьем круге со счётом 6:4, 7:5. Датчанин дошёл до финала турнира и выиграл в матче с Новаком Джоковичем.
В январе 2023 года спортсмены снова сразились друг с другом. На Australian Open в Мельбурне в матче, продолжавшемся 3 часа 38 минут, Андрей Рублёв вырвал победу у Руне. Игра завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).
Обе предыдущие встречи теннисистов проходили на харде. Финал турнира в Монте-Карло — первая игра Рублёва с Руне на грунтовом покрытии.
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