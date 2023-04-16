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Рублёв поделился ожиданиями от финального матча с Руне на турнире в Монте-Карло

Рублёв поделился ожиданиями от финального матча с Руне на турнире в Монте-Карло
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Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о предстоящем матче с датчанином Хольгером Руне в финале турнира в Монте-Карло.

«Хольгер — парень, который много двигается, и он двигается действительно хорошо. Он на самом деле хорошо разбирается в игре и очень талантлив. У него хорошее чутьё. Он не даёт вам никакого ритма, потому что, как только у него появляется шанс, он пытается делать дропшоты, или пытается бить в полную силу и выходит к сетке
У сетки Руне действительно хорош. Так что вам действительно нужно пропустить эти три-четыре удара, чтобы иметь возможность задавать свой ритм и диктовать свой стиль игры», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

Финальный матч турнира в Монте-Карло состоится 16 апреля.

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