«Не хочу комментировать». Янник Синнер — о поведении Руне в полуфинале Монте-Карло
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Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после поражения в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) от девятой ракетки мира датчанина Хольгера Руне отказался комментировать поведение соперника по ходу матча.
Напомним, Руне неоднократно заигрывал с публикой, создавал конфликтные ситуации с толпой и своим боксом. Журналист, задававший вопрос Синнеру, также отметил холодное рукопожатие теннисистов у сетки.
«Нет, не хочу комментировать», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.
Матч 21-летнего Синнера с 19-летним Руне завершился со счётом 1:6, 7:5, 7:5 в пользу датчанина. За престижный титул он сыграет с шестой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым.
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