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Джессика Пегула: теннис на пути к гендерному равенству. Эта тенденция действительно важна

Джессика Пегула: теннис на пути к гендерному равенству. Эта тенденция действительно важна
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о важности гендерного равенства в спорте.

«Мы на пути к гендерному равенству. Я бы сказала, что в целом у нас равные призовые с мужчинами на турнирах «Большого шлема». В этом году мы участвовали в турнире United Cup, где мужчины и женщины играли на одной площадке и бились за равные призовые. Эта тенденция в теннисе и спорте в целом действительно важна. Но думаю, что это также связано с развитием нашего вида спорта в последнее время», — приводит слова Пегулы Tennis Up To Date.

Напомним, сегодня, 16 апреля, состоится финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором встретятся российский теннисист Андрей Рублёв и датчанин Хольгер Руне.

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