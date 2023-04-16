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Энен: конечно, Медведев любит играть на нервах соперника, но мне нравится его честность

Энен: конечно, Медведев любит играть на нервах соперника, но мне нравится его честность
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен считает, что чемпиону US Open – 2021 российскому теннисисту Даниилу Медведеву нравится роль злодея на корте.

«Он, несомненно, любит играть на нервах соперника, а также выступать против судей, особенно против толпы, да и против самого себя. Но что мне в нём нравится, так это то, что он всегда честен, всегда будет стоять на своём, при этом он признаёт, что делает что-то неправильно, извлекает уроки и в следующие разы ведёт себя лучше. Не все из нас были идеальными на корте. Это не оправдание, но часть объяснения», — приводит слова Энен Eurosport.de.

Энен стала одним из экспертов, кто прокомментировал перепалку Медведева с немцем Александром Зверевым в СМИ после матча в третьем круге турнира в Монте-Карло (Монако).

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