Рафаэль Надаль объяснил решение сняться с турнира в Барселоне

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, почему решил сняться с грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
«Турнир в Барселоне — особенный для меня, потому что здесь мой клуб, а играть дома — это всегда уникальный опыт. Я всё ещё не готов, по-прежнему нахожусь в процессе подготовки к возвращению на соревнования. Удачи моему другу Давиду Ферреру и всей его команде. Уверен, турнир будет иметь успех, как и всегда», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.
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