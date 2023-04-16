Андрей Чесноков назвал Руне фаворитом финала с Рублёвым на турнире в Монте-Карло

Советский и российский полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финального матча грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором встретятся россиянин Андрей Рублёв и датчанин Хольгер Руне.
«Честно говоря, Руне провёл вчера просто великолепный матч против Синнера. После первого сета я был уверен в победе итальянца. Но следующие два сета Хольгер сыграл просто выдающимся образом. Он пользовался каждым шансом перейти из обороны в атаку. Наверное, он играет получше Рублёва, норвежец находится в своей лучшей форме.
Думаю, что Руне — фаворит на титул сегодня. Андрей уже был в финале Монте-Карло, играл с Циципасом два года назад. Можно сказать, что он любит этот турнир, всегда здесь удачно играет: чувствует мячи, корт и атмосферу. Если даже Рублёв проиграет сегодня, выход в финал для него — отличный результат. Этим можно быть довольным, но нужно биться до конца именно за титул!» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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