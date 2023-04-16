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Пэм Шрайвер: является ли Хольгер Руне современной версией Джона Макинроя?

Пэм Шрайвер: является ли Хольгер Руне современной версией Джона Макинроя?
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22-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте американская теннисистка Пэм Шрайвер задалась вопросом касательно характера и перспектив девятой ракетки мира 19-летнего датского теннисиста Хольгера Руне.

«Является ли Хольгер Руне современной версией Джона Макинроя?» — написала Шрайвер в своих социальных сетях.

Ранее Руне вышел в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), где сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, шестой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым. Поединок состоится сегодня, 16 апреля, начало — в 15:30 мск. В полуфинале Хольгер со счётом 1:6, 7:5, 7:5 обыграл итальянца Янника Синнера, по ходу матча он часто провоцировал публику.

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