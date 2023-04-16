Карлос Алькарас: каждый теннисист на турнире в Барселоне может меня победить
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
«Мне нравится играть в Барселоне. Я постараюсь избежать давления из-за защиты титула, просто выйду на корт и буду получать удовольствие. Есть сильные теннисисты, которые пропустят этот турнир, но это не заставляет меня чувствовать себя большим фаворитом. Каждый теннисист в этом розыгрыше может меня победить», — приводит слова Алькараса Ubitennis.
Напомним, Алькарас возглавил посев соревнований в Барселоне. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Илья Ивашко (Беларусь) – Нуну Боргес (Португалия). Грунтовый турнир в Барселоне пройдёт с 17 по 23 апреля.
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