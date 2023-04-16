80 процентов читателей Sky Germany поддерживают мнение Зверева о нечестной игре Медведева

Издание Sky Sport Germany провело среди своей аудитории опрос на тему: «Прав ли Александр Зверев, критикуя поведение Даниила Медведева?» По его итогам, 80% опрошенных согласились со Зверевым.

Напомним, после поражения от Медведева в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) Зверев заявил: «Он (Медведев) один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьёзно отношусь к честной игре и спортивной этике. Он же этого не делает. Он берёт туалетный перерыв, когда этого нельзя делать. Есть тысяча ситуаций, в которых он чувствует, что я начал играть лучше, и он каждый раз пытается что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом». Медведев, услышав это, в частности, посоветовал немцу посмотреть на себя в зеркало.

Интересно, что Зверев поставил лайк на пост с итогами опроса Sky Sport Germany. А его брат Миша на это написал в социальных сетях: «Приятно знать, что думают фанаты…»