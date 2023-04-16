Веснина — о финале в Монте-Карло: Рублёв в великолепной форме, пришло время побеждать!

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от финального матча грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором встретятся россиянин Андрей Рублёв и датчанин Хольгер Руне.

«Руне — очень неудобный для Рублёва соперник. Последний их матч был особенный. Дело было на Australian Open, тогда на решающем тай-брейке Андрею очень сильно помогла сетка. Хольгер будет очень мотивирован, вспоминая тот самый матч. В плане психологии, конечно, это плюс в пользу Андрея. Он понимает, что недавно уже обыгрывал Руне.

Для двух теннисистов это будет тяжелейший финал, но у Андрея есть хорошие шансы выиграть турнир. Явного фаворита точно в этом финале не будет. Шансы на победу, наверное, 50 на 50. Рублёв уже играл в финале Монте-Карло. Сейчас он находится просто в великолепной форме. Два года назад он проиграл здесь Циципасу, теперь пришло время побеждать! Будем болеть за Андрея, желаю ему удачи», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.