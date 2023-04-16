Аслан Карацев пробился в основную сетку турнира ATP-250 в Мюнхене
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Бывшая 14-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев пробился в основную сетку грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).
В финале квалификации текущая 126-я ракетка мира Карацев (1) обыграл представителя Германии Луиса Вессельса со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час и 9 минут. Карацев два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. На счету Вессельса один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Первый соперник Карацева в основной сетке Мюнхена определится позднее, по итогам распределения квалифаеров.
Призовой фонд турнира в Мюнхене составил € 562 815. Его действующим чемпионом является 19-летний датчанин Хольгер Руне.
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