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Шевченко выиграл второй челленджер в текущем сезоне и дебютирует в топ-100 рейтинга ATP

Шевченко выиграл второй челленджер в текущем сезоне и дебютирует в топ-100 рейтинга ATP
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22-летний российский теннисист Александр Шевченко завоевал титул на грунтовом турнире серии «челленджер» в Мадриде (Испания). Это его второй подобный трофей в текущем сезоне, первый он завоевал в январе в Тенерифе (Испания).

В финале соревнований в Мадриде Шевченко (2) обыграл первого сеяного аргентинца Педро Качина со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час и 23 минуты. Шевченко три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Качина один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Эта победа позволит Шевченко дебютировать в топ-100 рейтинга ATP (приблизительно на 97-й строчке). Александр станет четвёртой ракеткой России.

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