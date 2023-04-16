Фритц: Рублёв обязательно выиграет «Мастерс». У него есть все данные для этого

10-я ракетка мира американец Тейлор Фритц выразил уверенность, что российский теннисист Андрей Рублёв выиграет «Мастерс».

«Конечно, меня удивляет, что Рублёв ещё не выигрывал «Мастерс». Конечно, есть много теннисистов, которые могли бы выиграть его, но не сделали этого. Андрей определённо обладает всеми навыками и данными, чтобы преодолеть этот рубеж. Я уверен, что если не на этой неделе, то в другой момент он обязательно это сделает. Это очень интересно. Андрей очень стабильный. Он проходил массу четвертьфиналов, полуфиналов, и мне кажется, сейчас будет его третий финал. Думаю, раньше ему просто не везло. Но он точно относится к людям, от которых ждёшь такой победы. И скоро он её одержит», — приводит слова Фритца ASAP Sports.