Селиваненко поделился ожиданиями от матча Рублёва с Руне в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от финального матча грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором встретятся россиянин Андрей Рублёв и датчанин Хольгер Руне.

«Как и от любой игры, ожидаю красивого тенниса в исполнении одних из лучших игроков тура. Рублёв сейчас показывает просто отличную игру. Шансы на титул всегда есть у обоих финалистов, всё решит предстоящая игра!

Выход в финал — уже достойный результат? Нет смысла загадывать заранее. Финал «Мастерса» в Монте-Карло, также как и любого другого турнира, значим для любого теннисиста в туре. Оценка любого результата всегда относительна, важно, как ты сам оцениваешь себя», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.