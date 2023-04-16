Андрей Рублёв — Хольгер Руне: текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 16 апреля, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (5) сразится за титул грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) с девятой ракеткой мира 19-летним датчанином Хольгером Руне. Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте, который носит имя Ренье III, и начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Хольгер Руне в финале «Мастерса» в Монте-Карло.

Счёт личных встреч теннисистов равный — 1-1. Руне победил в 1/8 финала «Мастерса» в Париже прошлой осенью — на том турнире он обыграл пятерых теннисистов топ-10 подряд, включая Рублёва, и завоевал титул. Андрей взял реванш в поединке на аналогичной стадии Australian Open — 2023, выиграв со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).