Алькарас: очень жаль, что мы не сможем насладиться игрой Надаля в Барселоне

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о решении 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля сняться с грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Надаль добился многого за эти годы, и очень жаль, что мы не сможем насладиться его игрой на следующей неделе. Я желаю ему скорейшего выздоровления», — приводит слова Алькараса Tennis World USA.

Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт. Грунтовый турнир в Барселоне пройдёт с 17 по 23 апреля.