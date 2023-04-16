Ассоциация лаун-тенниса понесла убытки после штрафа за отстранение россиян и белорусов

Британская Ассоциация лаун-тенниса (LTA) понесла финансовые убытки после того, как была оштрафована за отстранение российских и белорусских игроков от участия в турнирах.

LTA была оштрафована Женской теннисной ассоциацией (WTA) и Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) на £ 1,4 млн (около € 1,5 млн) за отказ допускать на соревнования под своей эгидой спортсменов из России и Беларуси. В результате санкций LTA понесла убытки за 2022 год.

«Мы бы потратили эти средства иначе. Мы бы предпочли не вкладывать их в штрафы. Означает ли это, что мы принципиально отказались от своего календаря соревнований на 2023 год? Нет, потому что твёрдо убеждены, что правильно будет продолжать инвестировать. Мы сделали это приоритетом. Это означает, что нам пришлось снизить активность в других сферах», — приводит слова исполнительного директора LTA Скотта Ллойда ITV.com.