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Даниил Медведев высказался о пропуске турнира в Барселоне

Даниил Медведев высказался о пропуске турнира в Барселоне
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о пропуске предстоящего грунтового турнира категории АТР-500, который пройдёт в Барселоне (Испания).

«Мне очень жаль, что я не смогу сыграть на турнире в Барселоне в этом году. У меня остались потрясающие воспоминания о том, как я играл на этом турнире в 2019 году. Надеюсь вернуться в следующем году и рассчитываю, что выступлю там хорошо», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира на странице в соцсетях.

Турнир в Барселоне пройдёт с 17 по 23 апреля. Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в финале обыграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту — 6:2, 6:3. Медведев не участвовал в соревнованиях.

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