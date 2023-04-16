Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв проиграл Хольгеру Руне стартовый сет финала «Мастерса» в Монте-Карло

Андрей Рублёв проиграл Хольгеру Руне стартовый сет финала «Мастерса» в Монте-Карло
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый сет финального матча на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором сражаются шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и девятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне.

Стартовую партию со счётом 7:5 выиграл Руне. Она продлилась 57 минут. Датский теннисист реализовал один из трёх брейк-пойнтов, Рублёв — один из восьми. Руне допустил семь невынужденных ошибок, а россиянин — пять.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Хольгер Руне — Андрей Рублёв в финале «Мастерса» в Монте-Карло.

Монте-Карло. Финал
16 апреля 2023, воскресенье. 15:45 МСК
Хольгер Руне
9
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 		2 4
5 		6 1
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Напомним, в полуфинале Руне одержал победу в матче с седьмой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером со счётом 1:6, 7:5, 7:5. Рублёв на этой стадии турнира одолел американца Тейлора Фритца со счётом 5:7, 6:1, 6:3.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023