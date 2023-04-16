Андрей Рублёв проиграл Хольгеру Руне стартовый сет финала «Мастерса» в Монте-Карло

Завершился первый сет финального матча на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором сражаются шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и девятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне.

Стартовую партию со счётом 7:5 выиграл Руне. Она продлилась 57 минут. Датский теннисист реализовал один из трёх брейк-пойнтов, Рублёв — один из восьми. Руне допустил семь невынужденных ошибок, а россиянин — пять.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Хольгер Руне — Андрей Рублёв в финале «Мастерса» в Монте-Карло.

Напомним, в полуфинале Руне одержал победу в матче с седьмой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером со счётом 1:6, 7:5, 7:5. Рублёв на этой стадии турнира одолел американца Тейлора Фритца со счётом 5:7, 6:1, 6:3.