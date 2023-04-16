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Андрей Рублёв сравнял счёт в матче с Хольгером Руне в финале «Мастерса» в Монте-Карло

В эти минуты проходит финальный матч грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором чемпион Олимпиады-2020 в миксте, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв встречается с представителем Дании Хольгером Руне (девятый в рейтинге ATP).

Позади второй сет, который завершился победой российского теннисиста со счётом 6:2. В первой партии победу одержал Руне со счётом 7:5.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Хольгер Руне — Андрей Рублёв в финале «Мастерса» в Монте-Карло.

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превысил € 5,779 млн. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.