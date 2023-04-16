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Андрей Рублёв сравнял счёт в матче с Хольгером Руне в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Андрей Рублёв сравнял счёт в матче с Хольгером Руне в финале «Мастерса» в Монте-Карло
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В эти минуты проходит финальный матч грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором чемпион Олимпиады-2020 в миксте, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв встречается с представителем Дании Хольгером Руне (девятый в рейтинге ATP).

Позади второй сет, который завершился победой российского теннисиста со счётом 6:2. В первой партии победу одержал Руне со счётом 7:5.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Хольгер Руне — Андрей Рублёв в финале «Мастерса» в Монте-Карло.

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превысил € 5,779 млн. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.

Монте-Карло. Финал
16 апреля 2023, воскресенье. 15:45 МСК
Хольгер Руне
9
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 		2 4
5 		6 1
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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