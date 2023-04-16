Котов выиграл финал квалификации турнира ATP в Барселоне

Российский теннисист Павел Котов выиграл финальный матч квалификации турнира ATP в Барселоне. Спортсмен обыграл представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 6:2, 2:6, 6,3.
Общая продолжительность матча составила 1 час 57 минут. За это время француз Бенуа Пэр допустил шесть двойных ошибок, реализовал три из шести брейк-пойнтов и сделал четыре подачи навылет. На счету Павла Котова по одной двойной ошибке и подаче навылет и четыре из восьми реализованных брейк-пойнтов. Россиянин выиграл 56% (14 из 25) геймов в данном матче.
Ранее в матче 1/2 квалификации турнира в Барселоне Павел Котов выиграл матч у итальянца Маттео Джиганте.
Основная стадия турнира ATP в Барселоне пройдёт с 17 по 23 апреля 2023 года. Матчи первого круга начнутся в понедельник, 17 апреля, в 11:00 по московскому времени.
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