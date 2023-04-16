Андрей Рублёв впервые в карьере выиграл «Мастерс», одержав победу в Монте-Карло

Чемпион Олимпиады-2020 в миксте, шестая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв впервые в своей карьере выиграл титул турнира серии «Мастерс», одержав победу на завершившемся турнире в Монте-Карло (Монако).

В финальном матче грунтового турнира российский теннисист одержал волевую победу над девятой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне — 5:7, 6:2, 7:5. Общая продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут.

Победа в Монте-Карло позволила Рублёву набрать 1000 рейтинговых очков и не дать Руне возможности обойти его в рейтинге ATP. Россиянин останется шестой ракеткой мира, а Руне поднимется на седьмое место впервые в карьере. Помимо главного трофея и рейтинговых очков, Рублёв заработал € 892 590 призовых.