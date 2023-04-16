Елена Веснина: потрясающая победа Рублёва на его первом «Мастерсе» — верила до конца!

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка 2016 года, победительница трёх турниров «Большого шлема» Елена Веснина прокомментировала победу российского теннисиста Андрея Рублёва в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
«Это пример морально волевой победы Андрея! Были какие-то проблемы, что-то не получалось, Руне играл потрясающе. Казалось, что в концовке не спасти этот матч, но Андрей молодец! За счёт опыта и хладнокровия смог выстоять и завершить матч в свою пользу.
Потрясающая победа Рублева на его первом «Мастерсе». Не могу сказать, что оба играли в свой лучший теннис. Иногда это тяжело показать в финале. Это была рабочая победа на здравом опыте. Ощущался опыт в игре. Верила до конца, что за счёт этого Андрей может надломить очень талантливого, молодого и эмоционального датчанина», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В воскресенье, 16 апреля, Андрей Рублёв одержал победу в финальном матче турнира в Монте-Карло. Российский теннисист обыграл датчанина Хольгера Руне со счётом 5:7, 6:2, 7:5.
- 16 апреля 2023
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