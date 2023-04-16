Андрей Рублёв стал шестым россиянином, побеждавшим на «Мастерсах» в одиночном разряде

Чемпион Олимпиады-2020 в миксте, шестая ракетка мира Андрей Рублёв стал шестым российским теннисистом, побеждавшим на турнирах серии «Мастерс» в одиночном разряде, и сравнялся по количеству завоёванных титулов с Кареном Хачановым. Ранее победу на «Мастерсах» также одерживали Марат Сафин, Даниил Медведев, Николай Давыденко и Андрей Чесноков.

Все россияне, побеждавшие на «Мастерсах»:

1-2. Марат Сафин — 5 титулов.

1-2. Даниил Медведев — 5.

3. Николай Давыденко — 3.

4. Андрей Чесноков — 2.

5-6. Карен Хачанов — 1.

5-6. Андрей Рублёв — 1.

Напомним, в завершившемся финальном матче грунтового турнира «Мастерс» в Монте-Карло Андрей Рублёв одержал волевую победу над девятой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне — 5:7, 6:2, 7:5.

Победа в Монте-Карло позволила Рублёву набрать 1000 рейтинговых очков и не дать Руне возможности обойти его в рейтинге ATP. Россиянин останется шестой ракеткой мира, а Руне поднимется на седьмое место впервые в карьере. Помимо главного трофея и рейтинговых очков, Рублёв заработал € 892 590 призовых.