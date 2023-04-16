Рублёв: я так много мучился, чтобы выиграть этот «Мастерс»

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу на турнире в Монте-Карло. Российский теннисист впервые в своей карьере выиграл титул турнира серии «Мастерс», обыграв в финальном матче грунтового турнира девятую ракетку мира датчанина Хольгера Руне — 5:7, 6:2, 7:5.
«У меня слёзы. Я не знаю, что сказать. Я так много мучился, чтобы выиграть этот «Мастерс». Отставание 1-4, 0/30, затем сохранение брейк-пойнтов, думая, что у меня нет шансов на победу. Но каким-то образом мне это удалось.
В третьем сете я до последнего надеялся, что у меня появится хотя бы один шанс. Говорил себе, что нужно бороться до конца. В предыдущих финалах я терял веру в победу, но сегодня сказал себе: «Даже если проиграешь, пожалуйста, верь в себя до конца». И мне удалось победить», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.
- 16 апреля 2023
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