Андрей Рублёв завоевал 13-й титул в карьере

В воскресенье, 16 апреля, российский теннисист Андрей Рублёв одержал волевую победу в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Спортсмен обыграл датчанина Хольгера Руне со счётом 5:7, 6:2, 7:5.

Для Рублёва это первая победа на «Мастерсе» и 13-й титул в карьере. Сейчас спортсмен находится на пятом месте среди теннисистов из России за всю историю по количеству титулов и приближается к Марату Сафину, завоевавшему за карьеру 15 титулов.

Лидеры среди россиян по количеству титулов в одиночном разряде

1. Евгений Кафельников — 26 титулов

2. Николай Давыденко — 21 титул

3. Даниил Медведев — 19 титулов

4. Марат Сафин — 15 титулов

5. Андрей Рублёв — 13 титулов

6. Михаил Южный — 10 титулов