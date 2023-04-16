Андрей Рублёв завоевал 13-й титул в карьере
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В воскресенье, 16 апреля, российский теннисист Андрей Рублёв одержал волевую победу в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Спортсмен обыграл датчанина Хольгера Руне со счётом 5:7, 6:2, 7:5.
Для Рублёва это первая победа на «Мастерсе» и 13-й титул в карьере. Сейчас спортсмен находится на пятом месте среди теннисистов из России за всю историю по количеству титулов и приближается к Марату Сафину, завоевавшему за карьеру 15 титулов.
Лидеры среди россиян по количеству титулов в одиночном разряде
1. Евгений Кафельников — 26 титулов
2. Николай Давыденко — 21 титул
3. Даниил Медведев — 19 титулов
4. Марат Сафин — 15 титулов
5. Андрей Рублёв — 13 титулов
6. Михаил Южный — 10 титулов
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