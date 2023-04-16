Видеообзор победы Андрея Рублёва над Хольгером Руне в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв стал победителем грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв в финальном матче соревнований девятую ракетку мира датчанина Хольгера Руне со счётом 5:7, 6:2, 7:5.
Общая продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут. По ходу игры Рублёв пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 заработанных брейк-пойнтов из 19. На счету Руне шесть эйсов, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
Победа в Монте-Карло позволила Рублёву набрать 1000 рейтинговых очков и не дать Руне возможности обойти его в рейтинге ATP. Россиянин останется шестой ракеткой мира, а Руне поднимется на седьмое место впервые в карьере. Помимо главного трофея и рейтинговых очков, Рублёв заработал € 892 590 призовых.
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