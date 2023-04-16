Руне: я контролировал ситуацию в третьем сете, но, к сожалению, не удалось закрыть счёт

Девятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублёва в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В третьем сете Руне вёл со счётом 4:1 и мог сделать брейк, однако Рублёв взял верх в трёх последующих геймах и довёл дело до волевой победы — 5:7, 6:2, 7:5.
«Очевидно, я чувствую, что вчера был долгий матч (полуфинал с Янником Синнером. — Прим. «Чемпионата»). Мы закончили очень поздно. У меня было не так много времени, чтобы восстановиться. Но что есть, то есть. Сегодня я отдал все свои силы. Во мне больше ничего не было. Я сделал всё, что мог, и был очень близок к победе.
Я определённо контролировал ситуацию в третьем сете, а также, я бы сказал, в основном контролировал ход событий в первой партии. Но, к сожалению, мне всё же не удалось закрыть счёт. Разочаровывает, но опять же это часть тенниса», — приводит слова Руне пресс-служба ATP.
- 16 апреля 2023
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