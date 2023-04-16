Мирра Андреева выиграла «60-тысячник» ITF в Швейцарии

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В воскресенье, 16 апреля, завершились несколько теннисных турниров. Помимо Андрея Рублёва, выигравшего турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), победу одержала россиянка Мирра Андреева.

Мирра Андреева выиграла «60-тысячник» ITF в Кьяссо (Швейцария). 312-я ракетка мира, спортсменка из России одержала победу над швейцаркой Селин Наэф (265-е место рейтинга WTA) со счётом 1:6, 7:6 (Андреева отыграла три матчбола на приёме), 6:0.

Для 15-летней Андреевой это пятый титул в карьере. На 243-й строчке спортсменка дебютирует в женском топ-250.

Помимо Андреевой, на этой неделе одержали победы на теннисных турнирах россияне Анастасия Гасанова и Алибек Качмазов.

Гасанова в паре с хорватской спортсменкой Марианой Дражич выиграли «25-тысячник» в Италии. Спортсменки обыграли Аврору Зантедеши (Италия) и Ариану Зуччини (Франция) со счётом 6:4, 6:2.

Качмазов в дуэте с Сергеем Фоминым (Узбекистан) победили на «25-тысячнике» в Шарм-Эль-Шейхе (Египет). Спортсмены обыграли Амра Варда Асрави (Египет) и Криса ван Вика (Южная Африка) со счётом 6:4, 6:3.