Рублёв — о победе в Монте-Карло: я никогда не думал, что не смогу выиграть «Мастерс»

Российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв в воскресенье, 16 апреля, одержал волевую победу в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). На послематчевой пресс-конференции спортсмен рассказал, думал ли он когда-либо, что не сможет выиграть этот турнир.
«Нет, я никогда так не думал. Я думал, что, если я буду делать всё правильно за пределами корта, с точки зрения тренировок, у меня будут шансы на большие титулы. Дело в том, что я не знал, когда это произойдёт – в этом году, в прошлом году, два года назад, потому что до этого я играл в двух финалах, пару раз играл в полуфинале и не смог пройти дальше. В конце концов, это произошло здесь. На самом деле ещё неделю назад я не ожидал, что выиграю титул, но потом матч за матчем я начал выигрывать, а затем, да, каким-то образом я в конечном итоге выиграл титул», — сказал теннисист журналистам.
Напомним, это первая победа Андрея Рублёва в «Мастерсе» и 13-й титул в карьере.
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