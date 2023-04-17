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Фото: пилоты Ф-1 Леклер и Гасли поздравили Рублёва с победой на «Мастерсе»

Фото: пилоты Ф-1 Леклер и Гасли поздравили Рублёва с победой на «Мастерсе»
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Пилоты Формулы-1, монегаск Шарль Леклер из «Феррари» и француз Пьер Гасли из «Альпин», поздравили российского теннисиста Андрея Рублёва с победой на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Напомним, в финальном матче соревнований, состоявшемся сегодня, 16 апреля, Рублёв одержал победу над девятой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне — 5:7, 6:2, 7:5. Общая продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут.

Фото: ATP Tour

Победа в Монте-Карло стала для 25-летнего россиянина первой на турнирах серии «Мастерс» и позволила ему набрать 1000 рейтинговых очков. Таким образом, Рублёв останется шестой ракеткой мира. Призовые российского теннисиста составили € 892 590.

Ранее Евгений Кафельников отреагировал на первый титул серии «Мастерс» Рублёва в карьере.

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