Рублёв — о работе с тренером: с ним я понимаю, что самое лучшее — это быть самим собой

Российский теннисист, победитель «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) Андрей Рублёв рассказал об отношениях с тренером Фернандо Висенте на пресс-конференции после победы над датчанином Хольгером Руне.

«Я бы точно сказал, что он сильно на меня влияет, например, чтобы я был таким открытым, но я хочу сказать, что он работал со мной не для этого. Я просто учусь у него в основном быть открытым, быть самим собой. Это самое важное. Не имеет значения, где ты находишься и что делаешь. Просто будь самим собой.

Конечно, поначалу это было в новинку, и я стеснялся. Я считал, что я не хочу быть открытым, потому что я не знаю, понравлюсь я кому-нибудь или нет. И с ним я понимаю, что самое лучшее – это просто быть самим собой. Не имеет значения, если ты кому-то не нравишься, по крайней мере, это настоящий ты. И если ты кому-то нравишься, то хотя бы потому, что ты — настоящий», — сказал теннисист.

Напомним, в воскресенье, 16 апреля, Андрей Рублёв выиграл первый титул «Мастерса» в карьере. В тяжелейшем матче россиянин одолел датского спортсмена Хольгера Руне со счётом 5:7, 6:2, 7:5.