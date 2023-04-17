«Это как девушка». Андрей Рублёв рассказал о новой команде тренеров

Российский теннисист Андрей Рублёв, одержавший в воскресенье, 16 апреля, волевую победу в финальном матче «Мастерса» в Монте-Карло с датчанином Хольгером Руне, рассказал о новом тренере, Альберто Мартине, а также поделился информацией о новой команде тренеров, с которой спортсмен работает.

«Альберто [Мартин], во-первых, он очень скромный и действительно хороший парень. Они с Фернандо [Висенте] хорошие друзья, так что работать с ними действительно очень приятно, потому что они оба очень простые.

Для меня важно иметь отношения за пределами тенниса, иметь возможность работать, потому что не имеет значения, насколько хорош тренер, если за пределами корта у нас нет связи. Я не из тех людей, кто будет продолжать работать. Потому что на самом деле ты не находишь… Как сказать, это как девушка. Знаете, нечасто встретишь такую связь. Такое случается время от времени (улыбается). Здесь то же самое, и у меня есть эта связь. Я действительно благодарен за это, и они смотрят на разные вещи, как и я. Это тоже очень хорошо. У Берто есть диплом спортивного психолога, так что он может объяснить некоторые вещи более простым языком в стрессовые моменты, и это тоже очень помогает.

Далее у меня появились новый тренер по фитнесу, новый физиотерапевт, новый агент. Так что полностью обновилась команда. Только Фернандо по-прежнему остаётся главным тренером, как и был им с самого начала», — сказал Рублёв в послематчевой пресс-конференции.