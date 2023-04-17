Рублёв рассказал, испытывает ли он давление после победы на первом «Мастерсе» в карьере

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, испытывает ли он давление после победы на первом «Мастерсе» в карьере. Напомним, в финале турнира в Монте-Карло Рублёв обыграл датчанина Хольгера Руне со счётом 5:7, 6:2, 7:5.
«Давление всегда есть. Поеду сейчас на турнир Баня-Лука [турнир серии 250, который перенесли из Белграда в Боснию и Герцеговину — Прим. «Чемпионата»] — и там будет давление. Но хотя бы с хорошем чувством, что наконец-то этот барьер уже пробит. Поеду с ощущением уверенности, потому что ещё до Монте-Карло этого года чувствовал, что наконец-то та теннисная работа вне турниров, которую я делаю, как раз-таки идёт в правильном направлении. Чувствую, что прибавляю. Этот титул, скорее, подтверждение этому. Поэтому ещё больше уверенности в том, как я тренируюсь и что делаю, — это то направление, в котором нужно двигаться», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Победа в Монте-Карло позволила Рублёву набрать 1000 рейтинговых очков и не дать Руне возможности обойти его в рейтинге ATP.
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