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Свитолина: украинцам непонятно решение ATP и WTA не дисквалифицировать россиян и белорусов

Свитолина: украинцам непонятно решение ATP и WTA не дисквалифицировать россиян и белорусов
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Украинская теннисистка Элина Свитолина выразила недовольство тем, что российских и белорусских игроков допускают к турнирам ATP и WTA.

«Нам, украинцам, непонятно решение ATP и WTA не дисквалифицировать российских и белорусских игроков. Уимблдон попал под давление этих двух органов и в конце концов был вынужден сдаться – это печально. У меня нет никаких отношений ни с российскими, ни с белорусскими теннисистами», — приводит слова Свитолины Ubitennis.

Ране сообщалось, что Уимблдон допустил россиян до соревнований в 2023 году. Российские и белорусские теннисисты должны будут подписать декларацию нейтральности. Им будет запрещено демонстрировать государственные символы, делать заявления в чью-либо поддержку, а также сотрудничать с госкомпаниями в качестве спонсоров.

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