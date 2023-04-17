Свитолина: украинцам непонятно решение ATP и WTA не дисквалифицировать россиян и белорусов

Украинская теннисистка Элина Свитолина выразила недовольство тем, что российских и белорусских игроков допускают к турнирам ATP и WTA.

«Нам, украинцам, непонятно решение ATP и WTA не дисквалифицировать российских и белорусских игроков. Уимблдон попал под давление этих двух органов и в конце концов был вынужден сдаться – это печально. У меня нет никаких отношений ни с российскими, ни с белорусскими теннисистами», — приводит слова Свитолины Ubitennis.

Ране сообщалось, что Уимблдон допустил россиян до соревнований в 2023 году. Российские и белорусские теннисисты должны будут подписать декларацию нейтральности. Им будет запрещено демонстрировать государственные символы, делать заявления в чью-либо поддержку, а также сотрудничать с госкомпаниями в качестве спонсоров.