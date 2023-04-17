Рублёв признался, реагирует ли он на «психи» соперников по ходу матча

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, реагирует ли на эмоции соперников по ходу матчей.
«Реагирую ли я на поведение соперника по ходу матча? Честно, даже не думал о таком. Больше концентрируюсь на себе, фокусируюсь на вещах, на которых мне нужно сделать акцент, потому что у каждого человека разный характер, разный стиль игры. И просто стараюсь думать о себе, своих слабостях и о лучших сторонах, чтобы больше проявлять их в матчах. Если это какая-то «игра», то не обращаю внимания. Если это психи – когда видно, что эмоционально игрок не выдержал и стал психовать, как у меня бывает – тогда на такое обращаю внимание. Ты понимаешь, что это ключевой момент, где нужно добавлять, чтобы полностью перехватить инициативу. Бывают игроки, которые пытаются завязывать игру ещё вне корта – тянуть время или разговаривать с судьями – немного провоцировать. На такое просто не обращаю внимания. Это часть спорта», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Напомним, 16 апреля Рублёв стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв в решающем матче турнира датчанина Хольгера Руне.
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