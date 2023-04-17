Рублёв объяснил, почему его главный тренер не поехал на турнир в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв объяснил, почему его главный тренер не приехал на турнир в Монте-Карло.

«Фернандо Висенте должен был быть здесь, в Монако, но у него случились непредвиденные личные обстоятельства. Поэтому, да, его в Монте-Карло не было. Он был в Индиан-Уэллсе, а потом в Майами был второй тренер. И здесь он должен был быть. Но теперь Фернандо поедет в Мадрид», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Для Андрея Рублёва это первая победа на «Мастерсе» и 13-й титул в карьере. Сейчас спортсмен находится на пятом месте среди теннисистов из России за всю историю по количеству титулов и приближается к Марату Сафину, завоевавшему за карьеру 15 титулов.