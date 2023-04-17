Андрей Рублёв рассказал об ожиданиях от «Ролан Гаррос» – 2023

Российский теннисист Андрей Рублёв считает, что психологический фактор станет тглавным ключом к успеху на предстоящем «Ролан Гаррос»-2023.

«Никто не знает, как сыграю на «РГ». Может, проиграю в первом круге. Эти вещи невозможно контролировать, потому что это спорт – случиться может всё что угодно. То что могу контролировать – это внутреннее состояние, чтобы не было той ошибки, как в том году. Потому что в 2022-м я не выдержал психологически. Сейчас задача это состояние – неважно: выиграл ты или проиграл – держать в правильном направлении. Потому что тогда будет больше хорошего, чем плохого.

Это даже не в уверенности дело, а в стрессе. Когда ты видишь, что победа близка, либо думаешь: «Вот, шанс есть». Ты начинаешь загоняться, переживать, у тебя стресс как, условно, паническая атака. Это проживает каждый спортсмен. Просто кто хладнокровнее к этому относится, у того получается лучше, потому что как только ты видишь, что это ускользает из рук, то ты не хочешь в это верить. Тогда ты начинаешь ещё больше стрессовать и закапывать себя в эту яму паники.

Цели – улучшаться. Теперь у меня больше уверенности, что весь процесс, что я делаю, нужный. И надо продолжать – стараться из него выжимать ещё больше максимума, пока есть это время. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.