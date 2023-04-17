Чемпионская гонка ATP: Рублёв поднялся на семь позиций, лидирует Медведев

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Андрей Рублёв после победы на «Мастерсе» в Монте-Карло поднялся на семь позиций и занимает пятое место. Лидирует по-прежнему его соотечественник Даниил Медведев. За ним следуют 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович и поднявшийся в тройку итальянец Янник Синнер.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
Чемпионская гонка ATP. 10 апреля
1(1). Даниил Медведев (Россия) — 3210 очков.
2(2). Новак Джокович (Сербия) — 2520.
3(4). Янник Синнер (Италия) — 2095.
4(3). Карлос Алькарас (Испания) — 1910.
5(12). Андрей Рублёв (Россия) — 1885.
6(5). Стефанос Циципас (Греция) — 1750.
7(6). Тейлор Фритц (США) — 1635.
8(9). Карен Хачанов (Россия) — 1305.
9(7). Томми Пол (США) — 1265.
10(8). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1265.
62(86). Александр Шевченко (Россия) — 310.
87(81). Павел Котов (Россия) — 249.
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