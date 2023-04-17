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Тарпищев: объективно Руне не успел восстановиться, удача была на стороне Рублёва

Тарпищев: объективно Руне не успел восстановиться, удача была на стороне Рублёва
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал итоги финального матча турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором россиянин Андрей Рублёв одержал волевую победу над датчанином Хольгером Руне со счётом 5:7, 6:2, 7:5.

«Объективно соперник Андрея не успел восстановиться после полуфинала. При нормальной игре Руне 50% подачи Рублёва для победы бы не хватило. Игра была очень неровной, нервной, оба играли нечисто. Удача была на нашей стороне, но то, что Рублёв старался и за счёт внутренней мобилизации переломил матч, это ему в плюс», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Одержав победу на завершившемся турнире в Монако, Андрей Рублёв впервые в своей карьере выиграл титул турнира серии «Мастерс». Победа в Монте-Карло позволила Рублёву набрать 1000 рейтинговых очков и не дать Руне возможности обойти его в рейтинге ATP. Помимо главного трофея и рейтинговых очков, Рублёв заработал € 892 590 призовых.

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