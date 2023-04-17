Шарапова предстала в ослепительном наряде на церемонии вручения Breakthrough Prize 2023

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize 2023 в Лос-Анджелесе.

На мероприятии спортсменка привлекла внимание своим изысканным чёрным нарядом.

Фото: Соцсети Марии Шараповой

Также россиянка поделилась проведённым временем в компании израильской актрисы и модели Галь Гадот — победительницы конкурса «Мисс Израиль 2004» и участницей конкурса «Мисс Вселенная 2004».

«Девочки просто хотят повеселиться», — написала Шарапова.

Фото: Соцсети Марии Шараповой

Breakthrough Prize — это набор международных наград, присуждаемых за научные достижения в области математики, фундаментальной физики и наук о жизни. Это ежегодное мероприятие, в котором принимают участие учёные и знаменитости со всего мира.

Наряду с Шараповой и Гадот, церемонию посетили такие голливудские звёзды, как Роберт Дауни-младший, Бри Ларсон, Кристина Агилера, Крис Пайн, Эштон Катчер и Мила Кунис.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.