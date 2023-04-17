Алькарас и Зверев поздравили Рублёва с победой в Монте-Карло, Джокович написал на русском

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович поздравил российского теннисиста Андрея Рублёва с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло.

«Молодец», — написал серб на русском языке в своих социальных сетях.

Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас также не остался в стороне и написал: «Поздравляю! Ты это заслужил, Андрей!»

Немецкий теннисист Александр Зверев тоже поздравил россиянина: «Дааааааааааааа! Андрей заслужил как никто».

Стефанос Циципас после финального матча оставил в социальных сетях следующее сообщение: «Он это заслужил. Он хороший парень». При этом стоит отметить, что грек не отметил аккаунт Рублёва.

Напомним, в финальной игре Рублёв одержал волевую победу над датчанином Хольгером Руне — 5:7, 6:2, 7:5. Одержав победу на турнире в Монако, Андрей впервые в своей карьере выиграл титул турнира серии «Мастерс». Победа в Монте-Карло позволила Рублёву набрать 1000 рейтинговых очков и не дать Руне возможности обойти его в рейтинге ATP. Помимо главного трофея и рейтинговых очков, Рублёв заработал € 892 590 призовых.