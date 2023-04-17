«Я так боролся за этот момент!» Рублёв выложил эмоциональный пост о победе в Монте-Карло

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал в социальных сетях пост о победе на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
В решающем матче Рублёв одержал волевую победу над 19-летним датчанином Хольгером Руне — 5:7, 6:2, 7:5. Помимо дебютного трофея на таком уровне (ранее высшим достижением Андрея были победы на турнирах ATP-500) и 1000 рейтинговых очков, Рублёв заработал € 892 590 призовых.
«Я так боролся за этот момент! Первый титул серии «Мастерс» в Монте-Карло», — подписал фото с трофеем Рублёв.
Рублёв стал шестым российским теннисистом, побеждавшим на турнирах серии «Мастерс» в одиночном разряде, и сравнялся по количеству завоёванных титулов с Кареном Хачановым.
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