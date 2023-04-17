Павел Котов пробился во второй круг турнира в Барселоне, одолев украинца Алексея Крутых
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108-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов пробился во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), который продлится до 23 апреля.
В матче первого круга Котов (Q) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1 обыграл украинца Алексея Крутых (Q). Встреча теннисистов продлилась 2 часа 27 минут. Котов шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Крутых два эйса, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Котова станет первая ракетка Великобритании Кэмерон Норри (7).
Общий призовой фонд турнира в Барселоне составил € 2 722 480. Его действующим чемпионом является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
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