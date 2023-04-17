Директор турнира в Штутгарте: Соболенко сказала мне, что хочет взять титул любой ценой

Директор турнира WTA-500 в Штутгарте Маркус Гюнтхард поделился ожиданиями от выступления второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко в стартовавшем розыгрыше.

Отметим, что Арина два года подряд выходила в финал Штутгарта. В 2021 году она проиграла австралийке Эшли Барти, в 2022-м – польке Иге Свёнтек.

«Присутствие в этом розыгрыше обеих прошлогодних финалисток – это здорово для директора любого турнира. Арина Соболенко – вообще двукратная финалистка, она сказала мне, что в этот раз хочет взять титул любой ценой.

Она блестяще выступила на Открытом чемпионате Австралии и полностью заслужила эту победу. Это просто правильная мотивация для неё, чтобы также осуществить свою мечту и в Штутгарте», — приводит слова Гюнтхарда Sportskeeda.