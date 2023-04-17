«Ты мой самый родной человек». Соболенко поздравила экс-хоккеиста Кольцова с днём рождения

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко трогательно поздравила возлюбленного, бывшего хоккеиста сборной Беларуси, а ныне ассистента тренера уфимского «Салавата Юлаева» Константина Кольцова с днём рождения.

Сегодня, 17 апреля бывшему нападающему «Питтсбург Пингвинз» исполнился 41 год.

«Я люблю тебя. С днём рождения, любимый. Ты мой самый родной человек, самый лучший друг и моя самая сильная поддержка. Спокойствия тебе со мной, сил, терпения и здоровья. Я надеюсь, что у нас будет всё, что мы задумали. Люблю тебя», — написала Соболенко в своих социальных сетях.

Слухи о романе Соболенко и Кольцова появились в апреле 2020 года после того, как жена хоккеиста Юлия Кольцова сообщила о разводе и обратилась к девушкам, которые уводят мужей из семей с детьми, отметив Арину. В начале 2021 года пара подтвердила свои отношения.